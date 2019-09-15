خادم الحرمين: قادرون على التصدي للاعتداء الإرهابي الجبان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - جدة

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قدرة المملكة على التصدي لمثل هذا الاعتداء الإرهابي الجبان، والذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص والتعامل مع آثاره.

وأعرب ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبدالله الثاني بن الحسين عن إدانة بلاده للعمل الإرهابي الذي استهدف المعملين خلال اتصاله الهاتفي أمس الأول بخادم الحرمين الشريفين، والذي قدر له موقفه وإدانته هذا العمل الإرهابي.

Advertisements

وأكد ملك الأردن لخادم الحرمين الشريفين، تضامن بلاده الكامل ووقوفه إلى جانب الأشقاء في السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله.

إلى ذلك أصدر خادم الحرمين الشريفين أمره الكريم بترقية وتعيين 39 قاضيا في وزارة العدل بمختلف درجات السلك القضائي.

وقال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، إن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقية وتعيين، يأتي امتدادا للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه بمرفق القضاء، سائلا المولى عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.