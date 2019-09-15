القبض على تنظيم إجرامي للاعتداء على الأموال بجدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة

قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على تنظيم إجرامي مكون من 6 أشخاص، 5 مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية، في العقدين الثاني والثالث من العمر، وذلك بعد توفر الأدلة على استراجهم سائقي الأجرة الخاصة عبر تطبيقات خدمات سيارات الأجرة إلى حي شعبي جنوب محافظة جدة، وسلب ما بحوزتهم من أموال.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد محمد الغامدي، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، أسفرت - بتوفيق الله - عن الإطاحة بالتنظيم الإجرامي، مضيفا أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكاب 21 جريمة سلب بحق عدد من سائقي الأجرة الخاصة، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

‏وأعلنت شرطة المنطقة عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.