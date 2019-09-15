النائب العام يترأس وفد المملكة بمؤتمر رابطة المدعين العموم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يترأس النائب العام الشيخ سعود المعجب وفد المملكة المشارك في المؤتمر السنوي الـ24 لرابطة المدعين العموم (lAP) الذي سيقام في العاصمة الأرجنتينية بيونس أيرس خلال الفترة من 15 إلى 19 سبتمبر الحالي، وذلك بصفتها عضوا في الجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة.

وأكد المعجب أهمية مثل هذه اللقاءات في المحافل الدولية لإظهار خبرات المملكة وتجاربها الناجحة في مكافحة الجريمة على جميع الأصعدة، والتطور الكبير لسير إجراءات الدعوى الجنائية. وسيجري خلال اجتماعات المؤتمر تناول الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتعزيز التعاون الدولي النيابي.

وسيلقي وفد المملكة المشارك ورقة عمل تتضمن أوجه التعاون الدولي ما بين النيابات العامة وأهميته، والتحديات التي تواجهه، والتطور الذي حققته النيابة العامة في هذا الاتجاه من أجل تفعيل التعاون من خلال تطوير الأنظمة ذات العلاقة. ويضم الوفد المرافق للنائب العام مسؤولين من النيابة العامة.