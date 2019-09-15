الإطاحة بمروج مخدرات ارتكب 8 جرائم اعتداء وسلب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض أطاحت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض بمطلوب في قضايا جنائية متهم بترويج المخدرات وارتكاب 8 جرائم اعتداء وسلب باستخدام الآلات الحادة وإشهار الأسلحة النارية. وذكر المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة في بيان أمس، أن المتابعة الأمنية للمطلوبين في القضايا الجنائية أسفرت عن الإطاحة بأحد المطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية بحقه، ومتهم بترويج المخدرات وارتكاب جرائم اعتداء وسلب باستخدام الآلات الحادة وإشهار الأسلحة النارية، وذلك بعد رصد وجوده في أحد الأحياء السكنية ومداهمته والقبض عليه، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه. ماذا ضبط بحوزته؟ سلاح رشاش ومسدسان (غير مرخصة)

17 طلقة نارية

أسلحة بيضاء

كمية من مخدر «الشبو»

أقنعة للوجه

قيود بلاستيكية

11 هاتفا نقالا

5 أجهزة حواسيب



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