700 ألف ومضة تسطع في يوم الوطن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت الهيئة العامة للترفيه المشرفة على موسم اليوم الوطني الـ 89 للمملكة تفاصيل فعاليات الموسم التي ستقام في جميع مناطق المملكة، في الفترة من 19 إلى 23 سبتمبر الحالي، حيث سيكون الزوار على موعد مع عدد من الفعاليات المتنوعة بين الألعاب النارية والحفلات الغنائية والمهرجانات والعروض العالمية التي صممت خصيصا لهذه المناسبة الغالية، إضافة إلى ملتقيات الهمة للشباب وتجارب السعودية.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة المشرف العام على الموسم عمرو باناجة خلال مؤتمر صحفي في الرياض أمس بحضور عدد من وسائل الإعلام المحلية والعالمية، أن هوية اليوم الوطني «همة حتى القمة» استلهمت من مقولة ولي العهد «همة السعوديين مثل جبل طويق»، منوها إلى ما فيها من مدلولات تعكس مدى همة الشعب السعودي في المجالات كافة.

وأوضح أن موسم اليوم الوطني - أحد مواسم السعودية - سعى لأن يكون على قدر أهمية هذه المناسبة الغالية، التي تفخر الهيئة بأن تتولى مهمة الإشراف عليه، وقال «لدينا عديد من الفعاليات التي ستشمل جميع مناطق المملكة، لنحتفي جميعا بذكرى هذا اليوم الغالي علينا كسعوديين، فهذه الذكرى بهجة وسعادة للجميع».

وأضاف «هذا العام لدينا احتفالات الألعاب النارية التي حرصنا أن تكون على مدى أيام الموسم، حيث سيجري إطلاق 700 ألف ومضة نارية على ارتفاع يصل إلى 300 متر، وسط أنغام الأغاني الوطنية، كما ستقام في جميع مناطق المملكة طوال مدة الموسم احتفالات الهمة، وذلك في جميع مناطق المملكة، حيث سيستمتع الزوار بمجموعة متنوعة وفريدة من الأنشطة التي تعكس وحدة الوطن وتلاحم الشعب والقيادة».

وأشار إلى أن للعروض العالمية المميزة التي صممت من أجل اليوم الوطني حضور خاص خلال الموسم، في صالة الهيئة العامة للرياضة بالرياض من 21 إلى 23 سبتمبر لمدة ساعة كاملة، كما ستقام فعالية «طريق الهمة». وقال «سيكون الجمهور على موعد مع عرض ترفيهي يصور الطريق الذي نسير عليه نحو المستقبل، وذلك من خلال قصة فريدة تصور فيها جميع أنحاء المملكة، وتعرض اللحظات الفنية التي تجدد الفخر والاعتزاز بماضينا وحاضرنا وتطلعاتنا لمستقبلنا الزاهر والواعد».

تجربة فريدة لمحبي الاستكشافات والهوايات

من خلال تصميم عدد من التجارب خلال الموسم تناسب مختلف الأذواق

يمكن للجميع اختيار البرامج التي يرغبونها من خلال منصة «عيشها»

احتفالية جدة:

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• فعالية «مملكة النجوم» على كورنيش الحمراء

• إطلاق آلاف الألعاب النارية من عرض البحر في وقت واحد بألوان رائعة

• تشكل لوحة مميزة تبهر الحضور في الكورنيش

• مؤثرات صوتية وضوئية وعروض الليزر

احتفالية الشرقية بمعرض الظهران إكسبو:

• عروض السيرك العالمية «سيرك دو سوليه» على مدى خمسة أيام تبدأ من 19 سبتمبر

• 40 عارضا لمدة ساعة كاملة 12 لوحة تقدم 14 أداء ما بين أكروباتي ورياضي وموسيقي وراقص واستعراضي وبهلواني إضافة إلى حفلات فنية

5 ملتقيات في 5 مدن

• ملتقى الهمة في المدينة المنورة وتبوك 19 من سبتمبر

• أبها وبريدة 21 سبتمبر

• حائل 23 سبتمبر