وزير التعليم يبحث تبادل أعضاء هيئة التدريس مع مصر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بحث وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية الدكتور خالد عبدالغفار، مجالات التعاون المشترك بين البلدين في المجال العلمي والبحثي.

وتناول اللقاء أوضاع الطلبة السعوديين الدارسين في الجامعات المصرية، والمنح الدراسية المخصصة للطلبة المصريين للدراسة في الجامعات السعودية، إلى جانب تبادل أعضاء هيئة التدريس، ومناقشة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية الموقعة بين الطرفين والجامعات السعودية والمصرية، كما تناول اللقاء مراحل العمل في مشروع جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز جنوب سيناء، ومجالات التعاون بين جامعة الملك سلمان والجامعات السعودية.

حضر الاستقبال نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم المرزوقي، ومدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي، ووكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي الدكتور صالح القسومي، ووكيل الوزارة للتعليم الجامعي الدكتور عبدالرحمن الخريف، كما حضر من الجانب المصري المستشار بسفارة مصر في المملكة الدكتور أشرف العزازي، ونائب القنصل العام المصري في جدة تامر شاهين.