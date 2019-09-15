مبادرة لتشجيع الإقبال على حضانات الحج الموسمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

قدمت مبادرة الحضانات والروضات الموسمية بالعاصمة المقدسة إلى الجهات ذات العلاقة تصورين لرفع نسبة الإقبال على المبادرة خلال موسم الحج المقبل من قبل ضيوف الرحمن، وذلك من خلال إشغال مواقع الروضات الدائمة، إضافة إلى إيجاد جهات داعمة للمشروع.

وعلمت «مكة» أن المبادرة، نتيجة تدني الإقبال عليها في الأعوام الماضية عبر المسار الالكتروني لوزارة الحج والعمرة، ومن خلال توزيع استبانة قياس مدى رضا المستفيدين منها، وجدت أن أغلب ملاحظات الحجاج تصب في ارتفاع أسعار رسوم الحضانات والروضات الموسمية، ولهذا رفعت المبادرة تصورات عدة إلى الجهات المسؤولة، بينها تصوران سيدفعان إلى زيادة الإقبال على المبادرة أكثر من الأعوام السابقة.

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وأشارت المعلومات إلى أن المقترح المتعلق بإيجاد جهات داعمة سيعمل على تحمل هذه الجهات 50%، بينما سيتحمل الحاج الـ 50 % الأخرى، وأن إشغال الروضات الدائمة سيوفر على المبادرة تكلفة استئجار موقع لها في موسم الحج.

مقترحان لرفع نسبة الإقبال:

إشغال مواقع الروضات الدائمة

إيجاد جهات داعمة للمشروع

سببان دفعا المبادرة لتقديم المقترحات: