جامعة الحدود الشمالية تفتح باب التقديم الكترونيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عرعر أعلنت عمادة البحث العلمي بجامعة الحدود الشمالية فتح باب التقديم الكترونيا للأبحاث العلمية والدراسات العلمية المدعومة من العمادة للدورة العاشرة لعام 1440/1441هـ، اعتبارا من اليوم ولمدة شهر. وأوضحت العمادة أن أولوية محاور الترشيح ستكون لـ 30 تخصصا، داعية إلى الدخول لموقع الجامعة لمعرفة التخصصات.



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