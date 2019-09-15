تقلص إمدادات اللقيم لشركات بتروكيماويات بينها سابك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

قدرت شركات بتروكيماويات تضم سابك وينساب وكيان وبتروكيم، وغيرها، مقدار النقص في إمدادات بعض مواد اللقيم جراء العمل الإرهابي الذي تعرضت له معامل شركة أرامكو السعودية في خريص وبقيق، بمتوسط تقريبي بين 30 و50% ابتداء من يوم الهجوم الإرهابي (السبت 14 سبتمبر).

وأوضحت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أن نقص إمدادات بعض مواد اللقيم سيكون بنسب متفاوتة ومتوسط تقريبي يصل إلى 49%، لبعض شركاتها التابعة في السعودية ابتداء من السبت الموافق 14 سبتمبر 2019.

Advertisements

وأشارت الشركة إلى أنها تعمل حاليا على تقويم الآثار النهائية لتحديد الأثر المالي، وسيتم الإفصاح لاحقا عن أي تطورات جوهرية، وفقا للإجراءات واللوائح التنظيمية ذات العلاقة.

وأفادت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات «ينساب» أن النقص في إمدادات بعض مواد اللقيم يترواح بنسب متفاوتة تقدر بحوالي 30% ابتداء من السبت.

وذكرت شركة السعودية للبتروكيماويات (كيان) أن مقدار النقص في إمدادات مواد اللقيم لمصانع الشركة يصل إلى 50% تقريبا.

وحددت الشركة الوطنية للبتروكيماويات «بتروكيم» مقدار النقص في إمدادات مواد اللقيم لمشروع الشركة بنسبة 40% حاليا.