مستقبل الأزياء.. فعالية بالرياض في نوفمبر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تستعد وزارة الثقافة لتنظيم فعالية «مستقبل الأزياء» الرامية إلى دعم قطاع الأزياء في المملكة.
ومن المقرر أن تنعقد الفعالية في مدينة الرياض من الرابع إلى السادس من نوفمبر 2019، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.
ويتضمن جدول أعمال الفعالية ندوات وورش عمل وجلسات حوارية تتطرق إلى التحديات والتوجهات والتطورات الحالية في قطاع الأزياء العالمي.
ويشهد قطاع الأزياء في المملكة إقبالا واسعا وحضورا قويا، مما يتيح الفرص لتنميته ورعايته.
وستتناول فعاليات «مستقبل الأزياء» هذا الجانب، حيث ستكون هناك منابر مخصصة لمناقشة العناصر المطلوبة لبناء منصة متكاملة لقطاع الأزياء في المملكة وتجاوز التحديات التي تواجهها المواهب السعودية في هذا الميدان.
وأعلنت وزارة الثقافة في وقت سابق من العام عن رؤيتها وتوجهاتها، والتي تضمنت تحديد 16 مجالا ثقافيا لتركز عليها من خلال البرامج والأنشطة والفعاليات، من ضمنها قطاع الأزياء.
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