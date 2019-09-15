رصد هزة أرضية في الكويت

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الكويت سجلت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية أمس زلزالا بقوة 1ر3 درجات على مقياس ريختر شمال منطقة كبد وجنوب الجهراء. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» عن مدير برنامج دعم متخذي القرار والمشرف على الشبكة الدكتور عبدالله العنزي قوله «إن هذا الزلزال حدث صباحا على عمق 6 كلم في باطن الأرض وشعر به بعض المواطنين والمقيمين في منطقة الجهراء».



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