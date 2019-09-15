فيس بوك تعتزم تعيين أعضاء لمجلس مراقبة المحتوى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تقترب رؤية شبكة التواصل الاجتماعي الأمريكية فيس بوك من تكوين مجلس يتولى مراجعة القرارات الصعبة المتعلقة بالمحتوى المنشور على الشبكة من التحقق، حيث قالت نائب رئيس فيس بوك لإدارة السياسة العالمية مونيكا بيكرت «ما زلنا في عملية البحث عن سمات وطبيعة الأشخاص الذين سيجري ضمهم إلى المجلس، لكننا نأمل في التوصل إلى تشكيل المجلس بنهاية العام الحالي».

وأشار موقع «سي نت دوت كوم» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن متحدثا باسم فيس بوك أكد اعتزام الشبكة تعيين أعضاء مجلس مراقبة المحتوى خلال العام الحالي.