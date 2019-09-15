4 ميداليات آسيوية لأخضر المبارزة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض حقق لاعب المنتخب السعودي للمبارزة علي البحراني الميدالية الفضية في سلاح السايبر لبطولة الجولة الآسيوية للمبارزة في الكويت، بعد المواجهة النهائية أمام الكويتي محمد الفضلي، ليرفع رصيد الأخضر في ختام المنافسات إلى 4 ميداليات «ذهبيتان وفضية وبرونزية». وجاءت الميداليات السابقة عن طريق إبراهيم الهديب (ذهبية سلاح الفويل)، وعبدالكريم الحليفي (ذهبية سلاح الإبيه)، وأحمد الفيحاني (برونزية سلاح الإبيه).



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