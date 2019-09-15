عمومية العربي تجتمع لتزكية رئيس جديد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تعقد الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم اليوم في جدة اجتماعها الـ 25 غير العادي، لتزكية رئيس جديد لمجلس إدارة الاتحاد.

وسيسبق ذلك اجتماع مجلس الاتحاد في دورته الـ 69 برئاسة رئيس الاتحاد المكلف محمد روراوه، لاستعراض التقارير الإدارية والمالية والفنية المقدمة من الأمانة العامة المتعلقة ببرامج وأنشطة ومسابقات الاتحاد، وفي مقدمتها مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال للموسم الرياضي 2019 / 2020 التي تأتي امتدادا لمسابقات الأندية العربية السابقة، وذلك لعرضها في اجتماع الجمعية العمومية للمصادقة عليها.

ورحب الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم رجاء الله السلمي بجميع أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد في السعودية، مؤكدا أن الأمانة العامة أتمت كل التحضيرات الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية غير العادي واجتماعي مجلس الاتحاد.