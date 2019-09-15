ورشة لتطوير الاتحادات الرياضية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عقد معهد إعداد القادة بالهيئة العامة للرياضة أمس ورشة عمل لبرنامج التطوير التدريبي للاتحادات الرياضية، في مقر المعهد بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض بحضور نائب مدير عام المعهد هاشم داغستاني وممثلين لـ17 اتحادا من أصل 56 كمرحلة أولى.

ويهدف المعهد ضمن برامجه الاستراتيجية، إلى تطوير التعليم الرياضي في المملكة من خلال وضع الأطر التدريبية للكوادر الرياضية والإدارية في الاتحادات، وذلك بالتعاون مع منظمة ICCE الدولية المعنية بتطوير الأطر التدريبية للاتحادات الرياضية الدولية، التي سبق وأن تم التوقيع معها من قبل المعهد للارتقاء بالمخرجات الرياضية ووضع مسارات احترافية للكوادر الوطنية.