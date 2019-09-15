مقتل مجموعة إرهابية شمال سيناء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت وزارة الداخلية المصرية أمس مقتل مجموعة إرهابية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بمنطقة جلبانة في شمال سيناء، وإصابة ضابطين وفرد شرطة.

وقالت الوزارة في بيان إنه «توفرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حال تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة جلبانة بشمال سيناء وقيامهم بتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية ضد ارتكازات القوات المسلحة والشرطة بذات النطاق».

وأضافت أنه جرى التعامل مع تلك المعلومات وتحديد أماكن المجموعة الإرهابية وأماكن ترددهم.