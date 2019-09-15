20 قتيلا مسلحا في غارة على طالبان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل قتلت القوات الخاصة الأفغانية 20 مسلحا على الأقل من حركة طالبان، خلال عملية نفذتها في إقليم فرح غرب البلاد، طبقا لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس.

وقال المسؤولون العسكريون إن القوات الخاصة نفذت الغارة بمنطقة «أنار دارا» بالإقليم، ودمرت مخبأ للأسلحة تابعا لطالبان.

Advertisements

وتدهور الوضع الأمني في إقليم فرح خلال الأشهر الأخيرة، حيث ينشط مسلحو طالبان في بعض مناطق الإقليم وغالبا ما ينفذون أنشطة متعلقة بالإرهاب.

وفي الوقت نفسه، تنفذ القوات الأفغانية بشكل روتيني عمليات مناهضة للإرهاب، ضد الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة في هذا الإقليم.

وتنفذ القوات الأمريكية أيضا غارات جوية بشكل منتظم في أجزاء مضطربة من البلاد لقمع حركة طالبان وجماعات متشددة أخرى مناهضة للحكومة.