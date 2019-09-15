الجزائر: نرفض النيل من مقدرات المملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الجزائر

أدانت الجزائر بشدة الهجمات التي تعرضت لها منشآت نفطية بمحافظة بقيق وهجرة خريص شرق السعودية، معربة عن استنكارها لكل ما من شأنه النيل من مقدرات المملكة.

وجاء في تصريح للناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية عبدالعزيز الشريف «ندين بشدة الهجمات التي تعرضت لها منشآت نفطية بمحافظة بقيق وهجرة خريص، شرق السعودية، ونعبر عن شجبنا واستنكارنا لكل ما من شأنه النيل من مقدرات هذا البلد الشقيق»، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.

وجدد الشريف دعوة الجزائر «إلى تفادي التصعيد وتغليب الحكمة ولغة الحوار»، مؤكدا تطلعها إلى «عودة الأمن والاستقرار إلى المنطقة بما يخدم مصلحة بلداننا وشعوبنا».