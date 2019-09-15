طائرة مسيرة اخترقت المجال الجوي الكويتي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الكويت

تلقت الأجهزة الأمنية المعنية في الكويت بلاغا يفيد بأن طائرة مسيرة اخترقت أجواء البلاد أمس الأول، وعندما وصلت إلى محيط قصر دار سلوى هبطت إلى ارتفاع 250 مترا.

ونقلت صحيفة الراي الكويتية في عددها الصادر أمس عن مصادر القول إن «الطائرة المسيرة من النوع الكبير، يصل طولها إلى نحو 3 أمتار وحجمها بحجم سيارة صغيرة، وحامت فوق دار سلوى لفترة، مشغلة كشافاتها الأمامية ثم غادرت». وأضافت المصادر أن الطائرة «قدمت من جهة البحر، واقتربت من شاطئ البدع، حيث فتحت الكشاف الأمامي لمدة دقيقة واحدة، وبعد ذلك حامت فوق قصر دار سلوى وعادت إلى دوار البدع ثم اتجهت إلى داخل مدينة الكويت».

ويربط البعض بين الطائرة التي اخترقت المجال الجوي والهجوم الإرهابي الذي تعرض له معملا بقيق وخريص.