فرنسا تدين الهجوم وتتضامن مع السعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أدانت فرنسا أمس الهجمات التي استهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان «تدين فرنسا بشدة هجمات على معملين تابعين لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص»، وأعربت في الوقت نفسه عن تضامنها الكامل مع المملكة.
وأضاف البيان أن «هذه الأعمال الإرهابية لن تؤدي إلا إلى تفاقم التوترات الإقليمية وخطر اندلاع صراع. يجب أن تتوقف».
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