اخبار السعوديه

فرنسا تدين الهجوم وتتضامن مع السعودية

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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أدانت فرنسا أمس الهجمات التي استهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان «تدين فرنسا بشدة هجمات على معملين تابعين لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص»، وأعربت في الوقت نفسه عن تضامنها الكامل مع المملكة.

وأضاف البيان أن «هذه الأعمال الإرهابية لن تؤدي إلا إلى تفاقم التوترات الإقليمية وخطر اندلاع صراع. يجب أن تتوقف».


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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