300 مخالفة للمحال التجارية والمنشآت الغذائية بالقديح

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - القطيف

سجلت بلدية القديح التابعة لبلدية محافظة القطيف، 300 مخالفة على محال تجارية العام الماضي خلال 1317 زيارة ميدانية للمنشآت الغذائية والمحلات، كما جرى إصدار وتجديد ونقل ملكية 192 رخصة.

وأكد رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد الحسيني، حرص إدارته على صحة وسلامة الأغذية من خلال الجولات التفتيشية التي ينفذها المراقبون ميدانيا، ومتابعة جميع البلديات التابعة والمستمرة وسعيها الدائم للحفاظ على صحة المواطن والمقيم من المخاطر المتعلقة من خلال عدم تطبيق الاشتراطات الصحية والمعايير المطلوبة، لافتا الانتباه إلى تطبيق الإجراءات النظامية بحق من تثبت مخالفته.

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من جانبه أوضح رئيس بلدية القديح المهندس عبدالمحسن الغريافي أن المنشآت الصحية في القديح والقرى التابعة لها تخضع إلى برنامج رقابي مبرمج ضمن خطط مجدولة، حيث يتم مطابقة مدى استيفاء المنشأة للمواصفات والاشتراطات الصحية وتحديد المخالفات والنقاط الحرجة.

وأفاد بأن هذه الحملات تأتي ضمن الدور التنفيذي للبلدية في متابعة الأنشطة التجارية، والمحلات المتعلقة بالصحة العامة والمنشآت الغذائية، لتأمين الجانب الغذائي وفق معايير الجودة والسلامة والتأكد من مطابقة جميع المواد الغذائية المتداولة والمعروضة للبيع للاشتراطات الصحية، مع تطبيق الجزاءات والغرامات بحق المخالفين للأنظمة والاشتراطات.

مواد أتلفت خلال الجولات التفتيشية: