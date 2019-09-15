580 نزيلا بسجون عسير يبدؤون عامهم الدراسي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - أبها انتظم 580 نزيلا بسجون عسير في جميع مراحل التعليم العام والتعليم الجامعي والتدريب الفني. وأوضح مدير السجون في المنطقة العميد سعد بن غنام أن عدد المنتظمين في التعليم العام بلغ 280 نزيلا، سخرت جميع الإمكانات لهم بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بعسير، مشيرا إلى أنه جرى كذلك قبول 50 نزيلا في مرحلة التعليم الجامعي بجامعة الملك خالد بأبها، إضافة إلى 24 نزيلا يواصلون دراستهم في الجامعة نفسها منذ السنوات السابقة. وفي جانب التدريب والتعليم الفني والمهني انتظم 226 نزيلا بالمعهد الثانوي الصناعي في السجن العام بأبها.



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