إطلاق مشروع الحوار الطلابي بتعليم مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة استهدفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة في إدارة نشاط الطالبات أمس 62 طالبة في جميع المراحل، وذلك بإطلاق مشروع الحوار الطلابي، الذي نفذته مشرفات النشاط بثانوية الفضل بمساندة معلمات تحت إشراف مديرة المكتب جميلة القليطي، من أجل تعزيز ثقافة الحوار في البيئة التعليمية من خلال تدريب الطالبات على مهارات الحوار والإلقاء الفعال في مختلف الموضوعات العلمية والاجتماعية والثقافية وتعميق الاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن وإكساب الطالبات القدرة على الحوار بلغة عربية فصحى خالية من الأخطاء، وتدريب الطالبات على التعبير عن أفكارهن وآرائهن بالطرق الصحيحة، ونشر ثقافة الحوار في المجتمع التعليمي، وتحصين الطالبات من الأفكار السلبية، وتنمية مهارات الإلقاء والاتصال الفعال، وصقل المواهب الطلابية في المجالات الثقافية المتعددة باستخدام ورش العمل والبرامج التدريبية.



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