تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة تطوير كفاءة موظفي القطاع العام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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نفذت وزارة الخدمة المدنية أمس المرحلة الأولى من الورش التدريبية التطويرية في عدد من المناطق، وتستمر حتى الخميس المقبل بالتعاقد مع أحد المراكز الاحترافية المتخصصة في تدريب وتطوير الجدارات الوظيفية، لتدريب وتطوير موظفي القطاع العام في المناطق على بعض الجدارات الوظيفية الأساسية.
وأكد مساعد وزير الخدمة المدنية محمد بن طويلع أن الوزارة تهدف من خلال هذه الورش التدريبية إلى تدريب وتطوير موظفي القطاع العام في المناطق على بعض الجدارات الوظيفية الأساسية التي بدورها ستسهم في تحسين الأداء الوظيفي لموظفي القطاع العام في جميع المناطق.
المرحلة الأولى شملت مناطق:
- الجوف
- تبوك
- جازان
- الباحة
- حائل
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