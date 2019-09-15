السعودية | منظمة حقوقية سعودية: سنرصد أي مقاطع تشمل إيذاء الأطفال

شكرا لقرائتكم منظمة حقوقية سعودية: سنرصد أي مقاطع تشمل إيذاء الأطفال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وجه رئيس ‎هيئة حقوق الإنسان في السعودية، عواد العواد، الأحد، الإدارات المعنية في الهيئة برصد جميع ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من مقاطع تنتهك حقوق الطفل وتعرضه للخطر، إضافة إلى متابعة الإجراءات مع الجهات ذات العلاقة تجاه المتجاوزين.

وأهابت الهيئة بكل من يطلع على حالة إيذاء أو إهمال القيام بتبليغ الجهات المختصة فوراً، كما طلبت من هذه الجهات أن تسهل إجراءات التبليغ عن حالات الإيذاء والإهمال، خاصة التبليغ الوارد من ‎الطفل.

كذلك أوضحت، في سياق شرحها لإجراءات سير قضايا الإيذاء والإهمال، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وأقسام الشُرط تقوم بإحالة القضايا المتعلقة بإيذاء الطفل وإهماله والمخالفات الأخرى لأحكام نظام الطفل ولائحته التنفيذية والتي ترى أهمية التحقيق فيها إلى النيابة العامة، ومن ثم تقوم النيابة بالتحقيق في هذه القضايا سواء كان الطفل متهماً أو ضحية، وتطلب تقريراً من وزارة العمل والتنمية بشأن حالته وما يجب اتخاذه بشأنه، ثم يحال هذا التقرير مع الدعوى إلى المحكمة المختصة إذا لم تر جهة التحقيق حفظ القضية حسب النظام.

وأشارت إلى أن المحكمة تراعي النظر في مخالفات أحكام نظام الطفل ولائحته التنفيذية حسب ما ورد في نظام الحماية من الإيذاء عند تقريرها العقوبة المناسبة بحق المخالف.