، غداً.. تزكية عبدالعزيز الفيصل رئيساً للاتحاد العربي لكرة القدم ،

محمد بن مسعود - الدمام - تعقد يوم غدٍ الاثنين الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم، اجتماعها الـ25 غير العادي في محافظة جدة، والذي على ضوئه ستتم تزكية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً جديداً لمجلس إدارة الاتحاد.

وسيسبق ذلك اجتماع لمجلس الاتحاد في دورته الـ69 برئاسة رئيس الاتحاد المكلف محمد روراوه؛ لاستعراض التقارير الإدارية والمالية والفنية المقدمة من الأمانة العامة المتعلقة ببرامج وأنشطة ومسابقات الاتحاد، وفي مقدمتها مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال للموسم الرياضي الحالي، التي تأتي امتداداً لمسابقات الأندية العربية السابقة؛ وذلك لعرضها في اجتماع الجمعية العمومية للمصادقة عليها.



ورحّب الدكتور رجاء الله السلمي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم، بجميع أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن الأمانة العامة أتمَّت كافة التحضيرات الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية غير العادية، واجتماعي مجلس الاتحاد في دورتيه الـ69 والـ70.