، مبيعات "تمورنا بركة" تتجاوز الـ11 ألف طن بقيمة سوقية 281 مليون ريال ،

محمد بن مسعود - الدمام - سجل المهرجان تصاعدًا مستمرًّا في الأرقام منذ انطلاقه في ذي الحجة الماضي

تخطى إنتاج تمور منطقة المدينة المنورة سقف التوقعات بأكثر من 11 مليون كيلو حتى يوم أمس الأول، بقيمة سوقية تتجاوز الـ281 مليون ريال.

وفي التفاصيل: سجل مهرجان المدينة للتمور "تمورنا بركة" في دورته الثانية، تصاعدًا مستمرًّا في الأرقام التي أعطت مؤشرًا قويًّا بشكل ملحوظ في اليوم الأول من انطلاقته في الثاني من ذي الحجة، بأكثر من 123 ألف كيلو، حتى سجل في يومه الخامس مبيعات تجاوزت الـ617 ألف كيلو، فيما زاد الإنتاج بنحو 40% حتى 18 من ذي الحجة عندما سجل إجمالي المبيعات أكثر من 2.5 مليونين ونصف المليون كيلو.

وأخذ الإنتاج في التصاعد المستمر حتى سجل أكثر من 9.4 ملايين كيلو في الثامن من محرم الجاري، فيما سجل الأربعاء الماضي بحسب الإحصاءات مبيعات مجتمعة بأكثر من 11 مليون كيلو؛ مما يجعل منطقة المدينة المنورة تأتي في صدارة إنتاج التمور في المملكة، فجمعت بين الحسنيين: بركة المكان بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وحجم الإنتاج بثروة مليونية بآلاف الأطنان.

وفي سياق متصل أجرى مختبر أمانة منطقة المدينة المنورة الكشف على 891 عينة؛ للتأكد من سلامة وخلو المنتج من المبيدات الضارة قبل دخولها لساحات الحراج، في حين واصلت العجوة محافظتها على صدارة المبيعات في حجم الإنتاج والأكثر سعرًا بأكثر من 3 ملايين كيلو في الفترة نفسها من 2 ذي الحجة 1440هـ إلى 14 محرم 1441هـ، مقابل تحقيق منافسها الثاني الصفاوي بأكثر من 2.5 مليونين و500 ألف كيلو، وجاء بعدها في المرتبة الثالثة المبروم بأكثر من 525.770 كيلوجرامًا.

