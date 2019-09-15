، مدير تعليم صبيا يدشن مشروع النقل المدرسي لذوي الاحتياجات الخاصة ،

محمد بن مسعود - الدمام - يستهدف توفير خدمات نقل آمنة ومريحة لـ 548 طالباً وطالبة

دشن مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي صباح اليوم انطلاق أولى رحلات أسطول مشروع النقل المدرسي لطلاب وطالبات ذوي الإعاقة لهذا العام، حيث خصصت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي (الذراع التنفيذي لوزارة التعليم في مجال النقل التعليمي) ٢٥ حافلة ضمن المرحلة الأولى للمشروع.

وقال مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي إن المشروع يستهدف توفير خدمات نقل آمنة ومريحة لأكثر من ٥٤٨ طالباً وطالبة في الإدارة، رافعاً شكره الجزيل وتقديره العميق لوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ومشيداً بالدعم اللا محدود من قبل قادة وحكام المملكة العربية السعودية واهتمامهم بهذه الفئة الغالية من أبنائنا الطلاب والطالبات، متمنياً للجميع دوام التوفيق والسداد.

يشار إلى أن حفل التدشين تم بحضور مساعدي مدير التعليم للشؤون التعليمية والمدرسية ومشرفي شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي في المنطقة الجنوبية.

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