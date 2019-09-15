محمد بن مسعود - الدمام - ‏نجحت وزارة "التجارة" خلال جولاتها الرقابية بمحافظة جدة في ضبط أكثر من 4 ملايين كيس بلاستيك غير مطابق للمواصفات، تم تخزينها في مستودع. وأكدت أنه تم استدعاء صاحب المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية بحقه. Advertisements ، "التجارة" تضبط 4 ملايين كيس بلاستيك غير مطابق للمواصفات ،

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