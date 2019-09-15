، وفاة شقيق مدير شرطة العاصمة المقدسة ،

محمد بن مسعود - الدمام - توفي شقيق مدير شرطة العاصمة المقدسة اللواء الدكتور فهد بن مطلق العصيمي، وصُلي عليه بعد ظهر يوم أمس السبت، بمسجد العباس بمحافظة الطائف، ودفن في مقبرة الجفالي بالمحافظة، ويتقبل العزاء بمحافظة الطائف.

رحم الله الفقيد، وغفر له، وأسكنه فسيح جناته.