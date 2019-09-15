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محمد بن مسعود - الدمام - توفي شقيق مدير شرطة العاصمة المقدسة اللواء الدكتور فهد بن مطلق العصيمي، وصُلي عليه بعد ظهر يوم أمس السبت، بمسجد العباس بمحافظة الطائف، ودفن في مقبرة الجفالي بالمحافظة، ويتقبل العزاء بمحافظة الطائف.
رحم الله الفقيد، وغفر له، وأسكنه فسيح جناته.
15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441 08:12 PM
توفي شقيق مدير شرطة العاصمة المقدسة اللواء الدكتور فهد بن مطلق العصيمي، وصُلي عليه بعد ظهر يوم أمس السبت، بمسجد العباس بمحافظة الطائف، ودفن في مقبرة الجفالي بالمحافظة، ويتقبل العزاء بمحافظة الطائف.
رحم الله الفقيد، وغفر له، وأسكنه فسيح جناته.
، وفاة شقيق مدير شرطة العاصمة المقدسة ،
المصدر : الخليج 365
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