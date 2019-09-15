هدايا نهى نبيل أهم ما يتحدث عنه مغردي تويتر الآن

ظهر اليوم على تويتر هاشتاج جديد بعنوان هدايا نهى نبيل، وقد وجدنا أن هذا الهاشتاج قد وصل إلى مستويات عالية بين باقي الوسوم في الدول العربية، وقد تسائل الكثير من الزوار عن قصة هدايا نهى نبيل، ومن هي نهى نبيل، هي مغردة معروفة في تويتر بين الكثير من المغردين في الوطن العربي، لديها متابعين في تويتر يتجاوز عددهم 300 الف متابع، وقد دخلت عالم تويتر في عام 2010 الماضي، وقد أعلنت نهى نبيل عن مسابقة لها عبر صفحتها في تويتر، وقالت عنها أنها المسابقة الأضخم في مواقع التواصل الإجتماعي.

هدايا نهى نبيل على تويتر

نشر اليوم الكثير من مغردي تويتر مقطع فيديو تظهر فيها نهى نبيل تقول أنها ستقدم جوائز لسعداء الحظ من متابعين حساب تويتر، وحساب انستجرام الخاص بها، وقد ظهر في الفيديو أن الجوائز تتنوع بين جوالات، واكسسوارات للسيدات، وقالت أن هناك عشرة جوائز لعشرة متابعين سعداء الحظ سيتم الإعلان عنهم اليوم من خلال صفحتها على مواقع التواصل الإجتماعي.

وقد تفاعل الكثير من المغردين مع هاشتاج هدايا نهى نبيل، ولذلك ظهر الهاشتاج الخاص بها بين الأكثر تداولا في السعودية، والكويت، ومن المتوقع أن يصبح هذا الهاشتاج حديث الكثير المغردين من اقتراب الإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز نهى نبيل.