|| الآن عندنا || أحدث ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين الهلال في الصدارة رغم التعادل مع الفيحاء

متابعينا الأعزاء عبر موقعنا المتميز عرب فور نيوز، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال، عن أخر ترتيب لجدول الدوري السعودي للمحترفين، الذي يتابعه الملايين في المملكة وفي كافة البلدان العربية، لقوة المنافسة فيه فهو ثاني أغلى مسابقة في قارة أسيا،حيث تقدر القيمة السوقية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ب 473,70 مليون يورو، ويعتبر نادي الهلال أكثر الأندية حصولاً على اللقب، حيث توج بالقب 15 مره وحل وصيفاً 13 مره.

تعادل النصر والهلال في مبارياتهما مع الشباب والفيحاء، في مباريات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين، ويبقى الوضع كما هو الهلال في الصدارة برصيد 7 نقاط، وبنفس رصيد النقاط يأتي النصر ثانياً بفارق الأهداف.

جدول ترتيب فرق الدوري السعودي بعد مباراة الهلال والفيحاء

قائمة الشرف للفرق الحاصلة على لقب الدوري السعودي