دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper تعرُّض مواطن سعودي للضرب والسلب من قبل مجهولين في الكويت

تعرَّض مواطن سعودي في منطقة سعد العبدالله بالكويت، إلى اعتداء بالضرب والسلب من قبل أشخاص كان ينوي شراء سيارة منهم.

وقالت صحيفة «الرأي» الكويتية، إن المواطن السعودي تقدَّم إلى مخفر منطقة سعد العبدالله، وآثار الضرب بدت على جميع أنحاء جسمه، مشيرًا إلى أنه كان يحمل بحوزته مبلغ ثلاثمائة دينار؛ حيث ذهب والتقى أشخاصًا لشراء مركبة منهم، لكنه اختلف معهم، فهجموا عليه وقاموا بضربه وسرقوا المبلغ، الذي كان بحوزته.

من جانبه، قال مصدر أمني للصحيفة الكويتية، إن «المجني عليه أحضر تقريرًا طبيًا يفيد بتعرضه للضرب، وتم تسجيل قضية سلب بالقوة ضد ثلاثة أشخاص مجهولين، أدلى بأوصافهم ورقم هاتف من تواصل معه خلال عملية الشراء إلى رجال المباحث».

وأكَّد المصدر الأمني إحالة القضية إلى جهات التحقيق؛ للوقوف على تفاصيلها، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.