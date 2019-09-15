الرئيس عباس يهاتف الملك سلمان ويؤكد وقوف فلسطين لجانب السعودية

هاتف الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، اليوم الأحد، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مؤكداً استنكاره للهجمات الإرهابية التي تعرضت لها السعودية مؤخراً.

وأكد الرئيس عباس، وفق وكالة الأنباء الرسمية، وقوفه وشعبنا إلى جانب المملكة في محاربة هذا الارهاب الذي يستهدف أمنها وأرضها وسلامة مواطنيها، مشددا على ثقته المطلقة بأن الأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، قادرة على التصدي لهذه الهجمات، والوقوف بوجه كافة المحاولات البائسة التي تستهدف أمن واستقرار المملكة.

وجدد الرئيس شكره لخادم الحرمين الشريفين على موقفه الشخصي وموقف المملكة الداعم لفلسطين في كافة المحافل الدولية وعلى كافة المستويات، خاصة دعوتها للاجتماع الاستثنائي الذي عقده وزراء خارجية دول منظمة التعاون الاسلامي اليوم الأحد في مدينة جدة.

بدوره، شكر الملك سلمان بن عبد العزيز، الرئيس محمود عباس على هذا الموقف، مجددا تأكيده على مواقف المملكة العربية السعودية الداعمة للشعب والقضية الفلسطينية، حتى ينال شعبنا حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس .