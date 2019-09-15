حقيقة وفاة الداعية عمر المقبل في احدى سجون السعودية

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، نبأ وفاة أستاذ الشريعة بجامعة القصيم الداعية السعودي عمر المقبل في سجون المملكة، حيث اعتقل الداعية بعد انتقاده الأخير لهيئة الترفيه في السعودية.

وقال أحد المغردين عبر تويتر :" أنباء عن وفاة الداعية عمر المقبل في احدى سجون السعودية ... هل صحيح".

وفي وقت سابق، قال الموقع موقع معتقلي الرأي في تغريدة له على "تويتر" إنه: "تأكد لنا خبر اعتقال الشيخ د. عمر المقبل الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة القصيم على خلفية مقطع انتشر له قبل أيام يبدي فيه رأيه بما تمارسه هيئة الترفيه، معتبراً أن ما يجري "سلخ المجتمع السعودي من هويته باسم الترفيه".

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وأوضح الداعية المقبل، في تصريحات سابقة له "لسنا ضد الترفيه، بل معه إذا كان ضمن الضوابط الشرعية قولا وفعلا، ونحن ضد سلخ المجتمع عن هويته، وضد ذبح الحياء باسم الترفيه

وكان الداعية السعودي يشير بذلك إلى مشاركة فنانين ومشاهير في حفلات غنائية وراقصة في المملكة، ضمن أنشطة الهيئة.

والهيئة العامة للترفيه هي هيئة في المملكة العربية السعودية أنشئت في 30 رجب 1437 هـ الموافق 7 مايو 2016 وتُعنى بكل ما يتعلق بنشاط الترفيه.

الداعية السعودي عمر بن عبدالله بن محمد بن صالح آل مقبل، ينتهي نسبه إلى قبيلة بني العنبر بن عمرو من بني تميم. وُلد في شهر رمضان عام 1392 هـ.