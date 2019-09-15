عاجل اليمن : اللاعب اليمني محسن قراوي يفوز بجائزة أجمل هدف في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الآسيوية

شكرا لقرائتكم خبر عن اللاعب اليمني محسن قراوي يفوز بجائزة أجمل هدف في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الآسيوية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فاز مهاجم منتخبنا الوطني محسن محمد قراوي بجائزة أجمل هدف في الجولة الأولى والثانية من التصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة لكأس العالم قطر 2022 وكأس آسيا الصين 2023. وكان محسن قراوي قد افتتح التسجيل في المباراة التي جمعت منتخبنا الوطني الأول بنظيره المنتخب السعودي ضمن الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية، حيث قام قراوي بمتابعة تمريرة طويلة ليقفز في الهواء ويسدد كرة مقصية خلفية على الطاير ذهبت رائعة في شباك الحارس عبدالله معيوف. وتنافس في التصويت خمسة أهداف: - شويا ناكاجيما (اليابان) - آرون موي (أستراليا) - البيرتو غونساليز (إندونيسيا) - محسن محمد قراوي (اليمن) - علي مبخوت (الإمارات) واستمر التصويت لمدة يومين، وشارك فيه أكثر من 56 ألف شخص من جماهير كرة القدم في قارة آسيا، وتحصل قراوي خلال التصويت على 36858 صوت ليحصد الجائزة متقدمًا على صاحب المركز الثاني اللاعب الأندنوسي البيرتو غونساليز والذي تحصل على 19065 صوتاً.

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