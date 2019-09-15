عاجل اليمن : (فيديو) جديد يفضح إعلان الحوثيين يوثق لحظة انطلاق الطائرات المسيرة التي استهدفت منشآت نفطية سعودية ومن أين انطلقت (خريطة)

شكرا لقرائتكم خبر عن (فيديو) جديد يفضح إعلان الحوثيين يوثق لحظة انطلاق الطائرات المسيرة التي استهدفت منشآت نفطية سعودية ومن أين انطلقت (خريطة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، السبت، مقطع مصور رصد لحظة مرور الطائرات المسيرة التي استهدفت أرامكو في بقيق السعودية.

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ورصد صياد هاوٍ بعدسة هاتفه مرور الطائرات فوق منطقة السالمية بالكويت، قادمة من العراق المجاورة باتجاه شرق السعودية.

وبحسب ناشطين فإنه من خلال “تحليل الصوت المرفق يمكن اكتشاف أنها كانت ثلاث طائرات درون، والطائرة الرابعة مجنحة مسيرة وهي التي ظهر صوتها في الفيديو.

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وأعلنت السلطات السعودية صباح السبت نشوب حريق في مصافي أرامكو النفطية بمدينة بقيق أقصى شرق البلاد.

ورغم إعلان وزارة الداخلية السعودية أن الحريق بسبب طائرات مسيرة لم يسم منفذها، قال الناطق باسم التحالف إن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحريق.

بعد ساعات من الهجمات، أعلنت مليشيا الحوثي الانقلابية تبنيها للهجوم بعدة طائرات، وسط اتهامات أمريكية رسمية لطهران بالوقوف وراء الحادث وحوادث أخرى سابقة.

وأظهرت صور جوية لوكالة ناسا الأمريكية حجم الدمار الذي خلفه الحريق داخل المنشأة النفطية الأكبر داخل السعودية.

وتشكل هذه الضربة خسارة كبيرة للنفط السعودي، حيث وبحسب وزير الطاقة الجديد “بن سلمان” فإن هذه الهجمات أوقفت حوالي 50٪ من إنتاج النفط في البلاد.

يتداول مغردون مقطع مصور لمواطن كويتي من هواة الصيد لحظة مرور الطائرات المسيرة من جهة العراق فوق منطقة السالمي بالكويت بإتجاه #بقيق ، من تحليل الصوت المرفق يمكن اكتشاف أنها كانت ثلاث طائرات درون والطائرة الرابعة مجنحة مسيرة وهي التي ظهر صوتها في الفيديو. pic.twitter.com/TXpphben0K — كريستوف (@Cresstove) September 14, 2019

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كريستوف@Cresstove

يتداول مغردون مقطع مصور لمواطن كويتي من هواة الصيد لحظة مرور الطائرات المسيرة من جهة العراق فوق منطقة السالمي بالكويت بإتجاه #بقيق ، من تحليل الصوت المرفق يمكن اكتشاف أنها كانت ثلاث طائرات درون والطائرة الرابعة مجنحة مسيرة وهي التي ظهر صوتها في الفيديو.

يتداول مغردون مقطع مصور لمواطن كويتي من هواة الصيد لحظة مرور الطائرات المسيرة من جهة العراق فوق منطقة السالمي بالكويت بإتجاه #بقيق ، من تحليل الصوت المرفق يمكن اكتشاف أنها كانت ثلاث طائرات درون والطائرة الرابعة مجنحة مسيرة وهي التي ظهر صوتها في الفيديو. pic.twitter.com/TXpphben0K — كريستوف (@Cresstove) September 14, 2019

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يتداول مغردون مقطع مصور لمواطن كويتي من هواة الصيد لحظة مرور الطائرات المسيرة من جهة العراق فوق منطقة السالمي بالكويت بإتجاه #بقيق ، من تحليل الصوت المرفق يمكن اكتشاف أنها كانت ثلاث طائرات درون والطائرة الرابعة مجنحة مسيرة وهي التي ظهر صوتها في الفيديو. pic.twitter.com/TXpphben0K — كريستوف (@Cresstove) September 14, 2019

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