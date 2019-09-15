فيديو.. الإطاحة بمروج مخدرات يستعين بـ «كلاب مدربة» وأسلحة

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طاحت الحملة الجنائية بشرطة منطقة الرياض مُسجل خطر ومروّج للمخدرات، وتم العثور في مخبئه على كلاب بوليسية وأسلحة وكميات من مادة “الشبو” المخدر.
وأظهر مقطع فيديو وثقه الإعلامي سعود الشيباني، سير عملية ضبط المروج بدايةً من انطلاق الحملة الأمنية، وحتى لحظة إلقاء القبض على المتهم الذي يواجه 8 قضايا سابقة بينها التعدي على الأشخاص وإصـابته بسـلاح، وسرقة جوال، وكذلك حالات اعتداء أخرى بسـلاح ناري.
وظهر في الفيديو، بعض المضبوطات التي عثرت عليها قوات الأمن وهي سـلاح رشاش ومسدسان وكلابشات وأسلحـة بيضاء وجوالات وكمية من مادة “الشبو” المخدرة وأكياس لتعبئة المخدرات.
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