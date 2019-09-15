«التعاون الإسلامي»: الاعتداءات الحوثية على معملي «أرامكو» استهداف للاقتصاد العالمي

أدان وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، استهداف ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، معملين تابعين لشركة «أرامكو» السعودية في محافظة بقيق وهجرة خريص، شرق المملكة.

وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، إن هذه الاعتداءات تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة والمنطقة، واستهداف إمدادات الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن الوزراء عبَّروا عن إدانتهم الحادثة الإرهابية، ونوَّهوا بالبيانات الرسمية الصادرة من الدول الأعضاء وغير الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية التي أدانت واستنكرت هذه الاعتداءات.

جاء ذلك على هامش اجتماعهم الطارئ، الأحد، في مدينة جدة، الذي خُصِّص لمناقشة «إعلان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نيته ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة».

وأكد العثيمين تضامن دول منظمة التعاون الإسلامي مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة الإرهاب والحفاظ على أمنها واستقرارها، مشيدين بما تقوم به من دور محوري في مكافحة الإرهاب.

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وأشار إلى أن الوزراء طالبوا بوقفة جادة ضد هذا الاعتداء الآثم ومن يقف وراءه ويدعم مرتكبيه، معتبرين المساس بأمن المملكة مساسًا بأمن وتماسك العالم الإسلامي.

وطلب الوزراء في اجتماعهم من الأمين العام إبلاغ الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية بهذا الإجراء، وإعداد تقرير بشأنه للاجتماع الوزاري المقبل.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت صباح أمس السبت، أن فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو، سيطرت على حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص، عقب استهدافهما بطائرة دون طيار.

وقال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، إنه عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو، حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص؛ نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار (درون)؛ حيث تمَّت السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك.