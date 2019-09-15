«التعليم» تصدر تعميمًا بشأن اختبارات الكفاية المهنية للوظائف التعليمية

أكدت مصادر لـ«عاجل»، اليوم الأحد، أن وزارة التعليم أصدرت تعميمًا بشأن مواعيد اختبارات الكفاية المهنية للوظائف التعليمية، وذكرت المصادر، أنه بناءً على تعميم نائب وزير التعليم، بشأن الاختبارات المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية، ونظرًا لما يتطلّبه الترشح للإشراف التربوي للعام الدراسي 1441هـ، أداء اختبار القيادة والإشراف التربوي والتوجيه والإرشاد، والذي يعدّ شرطًا من شروط الترشح للعمل في تلك المواقع.
وطلبت الوزارة، في تعميمها، إبلاغ كل منسوبيها في البيئة التعليمية بالمدارس ممن يرغب في الترشح للإشراف التربوي أو القيادة المدرسية أو الإرشاد الطلابي، ضرورة دخول موقع المركز الوطني للقياس (قياس) التابع لهيئة تطوير التعليم والتدريب، والتسجيل بالاختبارات كل في ما يخصه.
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