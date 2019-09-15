فيديو يوثق تعنيف أب لطفله بقسوة.. والحماية الاجتماعية تتدخل

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مقطع فيديو لشخص يربط قدمَي ويدَي طفل صغير لم يتجاوز ثماني سنوات، دون سبب واضح لهذا الفعل.

ورجَّح رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن يكون الشخص الذي ظهر في الفيديو هو والد الطفل المُعنَّف، فيما ذكر آخرون أن الطفل هو نجل طليقته.

ووثق الفيديو المتداول قيام الشخص بطرح الطفل أرضًا، وتوثيق يديه خلف ظهره بالشماغ، وهو يعذبه ويقول له: «حتى صلاة ربي ما تصليها». وكان الطفل يبكي بحرقة أثناء تعذيب الرجل له، فيما شارك طفل آخر أصغر عمرًا في تعذيب وضرب الطفل المعنف.

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من جانبها، باشرت وحدة الحماية الاجتماعية الحالة، ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة تفاصيل الواقعة ودوافعها.

وكانت هيئة حقوق الإنسان، طالبت في وقت سابق اليوم، عبر حسابها بموقع التواصل تويتر؛ كل من يطلع على حالة إيذاء أو إهمال، بتبليغ الجهات المختصة فورًا، خاصةً البلاغات الخاصة بالأطفال أو المتعلقة بهم.