بالفيديو.. ولي العهد يصل مهرجان الهجن الثاني بالطائف

وصل، منذ قليل، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى مقر مهرجان الهجن الثاني المقام في محافظة الطائف، وفقًا لما ذكرته «الإخبارية».

ويختتم، اليوم الأحد، فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية، تحت رعاية ولي العهد، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن ممثلًا في اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن بميدان سباقات الهجن بمحافظة الطائف.

ورفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة -باسمه وباسم منسوبي الهيئة- الشكر لولي العهد -حفظه الله - على هذه الرعاية الكريمة التي تؤكد الاهتمام الكبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بالرياضة عامةً ورياضة الهجن خاصةً.

