«السعودية للصناعات العسكرية» تُوقِّع عقدًا بـ 900 مليون يورو مع شركة إسبانية

اختتمت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، بنجاح، مشاركتها في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي (DSEI - 2019م) الذي أقيم في مركز إكسل بلندن، وتم خلاله توقيع عقد بقيمة 900 مليون يورو مع شركة بناء سفن إسبانية، للتعاون في نظام قتال متكامل على سفن Avante 2200 التابعة للبحرية الملكية السعودية.

وعرضت شركة الإلكترونيات المتقدمة (AEC) وشركة (سامي نافانتيا) للصناعات البحرية، المملوكتين لشركة SAMI، منتجاتهما وحلولهما في المعرض تحت مظلة شركة (SAMI).

وشهد جناح شركة (SAMI) زيارة عدد من الشخصيات رفيعة المستوى، بما في ذلك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، الأمير خالد بن بندر ورئيس مجلس إدارة شركة (SAMI) أحمد بن عقيل الخطيب، والملحق العسكري السعودي لدى المملكة المتحدة اللواء عبدالله بن صالح الزغيبي.

واستعرضت شركة (SAMI) ضمن مشاركتها في هذا الحدث العالمي الضخم محفظتها الواسعة من الأنظمة والحلول العسكرية والدفاعية المتطورة التي تغطي وحدات الأعمال الخمس لها، وهي: الأنظمة الجوية، والأنظمة الأرضية، والأنظمة البحرية، والأسلحة والصواريخ، والإلكترونيات الدفاعية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور أندرياس شوير «تمثل مشاركتنا في معرض DSEI إلى جانب عدد من الموردين والشركات الرئيسة في مجالي الأمن والدفاع معلمًا بارزًا في مسيرتنا الحافلة بالإنجازات، ولقد كان هذا الحدث بمثابة منصة دولية عرضنا من خلالها محفظتنا الواسعة من التقنيات والمنتجات المبتكرة، كما ساعدنا هذا المعرض في إلقاء نظرة دقيقة على التوجهات المتوقعة في هذا القطاع والاحتياجات المتنامية لعملائنا».

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وتضمنت المنتجات التي عرضتها شركة (SAMI) في مجال الأنظمة الجوية، هليكوبتر AW139 من شركة ليوناردو، وطائرة أف-15 من شركة بوينج، وطائرة تايفون Typhoon من شركة »بي إي إيه سيستمز«، وطائرة بلاك هوك Blackhawk من شركة لوكهيد مارتن، ونموذج شفرة مروحة الطائرات C-130 من شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة AACC.

في حين شملت منتجات الشركة من الأنظمة الأرضية، أبراج الدبابات من سلسلة 3000 ووحدات CPWS من شركة جون كوكريل، أما محفظة منتجات الشركة من الأسلحة والصواريخ، فتنوعت بين أنظمة الإطلاق الرأسي VL MICA Launcher، وVL MICA IMCP، وVL MICA TOC، وصاروخ أسرام ASRAAM من شركة أم بي دي إيه MBDA، ونظام R400S-MK2 من شركة EOS.

كما ضمت معروضات الشركة من الإلكترونيات الدفاعية نظام تصوير MX-RSTA من شركة أل 3 هاريس L3HARRIS، ونظام تشيتاناف CheetahNAV من شركة إتيون Etion، ونظام سوتاس أم 3 - SOTAS M3 M3 من شركة تاليس Thales.

وضمن إطار التزامها بتوطين الصناعات البحرية في المملكة وتحفيز نقل التقنية إلى الكوادر الوطنية في هذا المجال، عرضت شركة سامي نافانتيا للصناعات البحرية نموذج فرقاطة Avante 2200، ووقعت خلال المعرض عقدًا بقيمة 900 مليون يورو مع شركة بناء السفن الإسبانية نافانتيا للتعاون في نظام قتال متكامل على سفنAvante 2200 التابعة للقوات البحرية الملكية السعودية.

وكانت شركة الإلكترونيات المتقدمة AEC قد عرضت خلال DSEI محفظتها المتنوعة من الحلول في مجالات إلكترونيات الطيران، والإلكترونيات، والحروب الإلكترونية، ومنظومة C4ISR (القيادة والسيطرة والاتصالات والحواسيب والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع)، بالإضافة إلى ذلك، وقعت الشركة اتفاقية تعاون مع شركة »أل 3 هاريس تكنولوجيز« L3HARRIS Technologies للتعاون في مجال أجهزة محاكاة مختلفة للطائرات العمودية مع المملكة.