السعودية اليوم / تقني الباحة ينفذ ورشة عمل لتعريف منسوبيه بخدمات منصة بياناتي



الباحة 16 محرم 1441هـ الموافق 15 سبتمبر 2019م واس

أقامت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة بالتعاون مع فرع وزارة الخدمة المدنية بالباحة اليوم ، ورشة عمل عن "آلية التسجيل في منصة بياناتي من خلال موقع الخدمة المدنية", وذلك بمقر الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالباحة.

وتضمنت محاور الورشة التي استهدفت مسؤولي الموارد البشرية خاصة ومنسوبي الإدارة عامة ، إيضاح الخدمات الخاصة بالموظفين والخدمات الإلكترونية المتاحة لهم ، والتعريف بالخدمات الرقمية المتاحة في المنصة، وتوضح طريقة تصحيح البيانات واستعراضها.

وتوفر الخدمة الاطلاع على السجل الوظيفي وتاريخ بداية الخدمة، وإمكانية متابعة قرارات التدريب والابتعاث والمعاملات الإدارية، وكذلك مدة الخدمة بعد اعتماد طلبات التحديث على البيانات الوظيفية، كما تسهل المنصة تمكين الموظف من متابعة طلباته كافة من أي مكان، إضافة إلى خدمة التقارير الطبية وإرفاقها في النظام وتوفير المزيد من الخدمات التي تسهل على الموظف دون مراجعة الوزارة من خلال رابط المنصة.

وقدم مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالباحة مرعي بن سعد القرني شكره وتقديره لفرع وزارة الخدمة المدنية على جهودهم المبذولة و كذلك منفذي الورشة خالد غنيم و محمد خليف ، مشيراً إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن برامج وأنشطة إدارة التدريب التقني والمهني لتطوير مهارات منسوبيها .

// انتهى //

19:50ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.