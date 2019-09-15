السعودية اليوم / عضو الإفتاء بمنطقة جازان يتفقد مشروع وقف الأيتام بجمعية برّ المنطقة



جيزان 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واس

قام عضو الإفتاء المشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمنطقة جازان الشيخ محمد بن شامي شيبة ، بزيارة اليوم لمشروع وقف الأيتام والتنمية الأسرية التابع لجمعية البرّ الخيرية بجازان، بحضور مدير مركز التنمية الإجتماعية بجازان عبدالله الأمير ، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية .

واستمع عضو الإفتاء لشرح عن المشروع ومراحل العمل، وأساليب تحقيق الجودة ، فيما تجول في أرجاء المبنى ، مطلعًا على محتوياته من شقق سكنية ومحلات تجارية ومركز تدريب وتأهيل والتي تتوافق مع التطلعات المستقبلية للجمعية ، لتكون مركزًا لتدىيب وتأهيل المستفيدين لسوق العمل .

كما جرى خلال الزيارة الاطلاع على تجربة الجمعية في مشاركة خريجي كلية الهندسة بجامعة جازان في عملية الإشراف على المشروع الوقفي ، كمهندسين مقيمين بدعم من صندوق هدف ، حيث يكتسب المهندسون المشاركون الخبره في العلوم التطبيقية العملية في المشروع بما يعزز جاهزيته لسوق العمل علميًّا ومهنيًا .

// انتهى //

19:48ت م

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