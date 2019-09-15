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السعودية اليوم / سمو الأمير سلطان بن سلمان يستقبل سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى المملكة

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الرياض 16 محرم 1441هـ الموافق 15 سبتمبر 2019م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة للفضاء في الرياض اليوم، سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزولوف.
وجرى خلال اللقاء، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.
// انتهى //
19:48ت م
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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