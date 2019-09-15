السعودية اليوم / سمو الأمير سلطان بن سلمان يستقبل سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى المملكة



الرياض 16 محرم 1441هـ الموافق 15 سبتمبر 2019م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة

وجرى خلال اللقاء، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.

// انتهى //

19:48ت م

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الرياض 16 محرم 1441هـ الموافق 15 سبتمبر 2019م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء في الرياض اليوم، سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزولوف.وجرى خلال اللقاء، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.// انتهى //19:48ت م0218

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