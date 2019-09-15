السعودية اليوم / تعليم صبيا يدشن مشروع النقل المدرسي لذوي الإعاقة بتعليم صبيا



صبيا 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واس

دشنت إدارة تعليم صبيا اليوم ، أولى رحلات مشروع النقل المدرسي لطلاب وطالبات ذوي الإعاقة للعام الحالي ، بمشاركة مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي .

وأشار الحازمي إلى أن المشروع يستهدف توفير خدمات نقل آمنة ومريحة لأكثر من 548 طالبا وطالبة في الإدارة ، مبينًا أن شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي خصصت 25 حافلة ضمن المرحلة الأولى للمشروع ، معربًا عن شكره لمعالي وزير التعليم للاهتمام بهذه الفئة الغالية .

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19:40ت م

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