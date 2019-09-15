السعودية اليوم / فرع وزارة العمل بتبوك يعقد اجتماعه الدوري



تبوك 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واس

عقد فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك اليوم, اجتماعه الدوري لمديري المكاتب والإدارات في المنطقة، بحضور مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الدكتور محمد بن عبدالله الحربي ومديري المكاتب والإدارات, وذلك في مقر الفرع.

وحث الحربي الجميع على بذل أقصى الجهود تقديم أقصى ما يمكن تقديمه للمستفيدين والمستفيدات من خدمات الفرع, وذلك لتحقيق الهدف المنشود في رفع مستوى جودة العمل والرقي بالخدمات والبرامج المقدمة وفقاً لاستراتيجية الوزارة.

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19:20ت م

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