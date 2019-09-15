شكرا لقرائتكم برعاية وزير الداخلية.. بدء فعاليات مؤتمر السلامة من الحرائق النفطية غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-15 برعاية وزير الداخلية.. بدء فعاليات مؤتمر السلامة من الحرائق النفطية غدًا متابعات الخليج 365 - واس تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس الهيئة العليا للأمن الصناعي ، تبدأ غداً الإثنين ولمدة ثلاثة أيام فعاليات المؤتمر السعودي الدولي للسلامة من الحرائق النفطية والبتروكيميائية “سعودي أوفسك 2019” وذلك بفندق الريتز بمدينة الرياض .

ويهدف المؤتمر الذي تنظمه الهيئة العليا للأمن الصناعي إلى استعراض واقع كوارث الحريق في صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات وأفضل الممارسات والابتكارات للوقاية منها .

ويصاحب المؤتمر إقامة دورات تدريبية في مجالات متعددة ذات صلة بتحقيق أهدافه ، ومعرض يضم أحدث التقنيات والأساليب الهندسية والأنظمة والبرمجيات والخدمات الاستشارية وبرامج التدريب في مجال السلامة من حرائق النفط.







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