“المواطن” توثق بالصور.. إطلاق فعاليات الترفيه بمناسبة اليوم الوطني الـ89

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2019-09-15 “متابعات الخليج 365” توثق بالصور.. إطلاق فعاليات الترفيه بمناسبة اليوم الوطني الـ89 ثلاث فعاليات عالمية في الرياض وجدة والخبر







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